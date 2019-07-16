Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Шустрая пенсионерка открыла притон в Подмосковье

Злоумышленница использовала баню не по прямому назначению

В Московской области пожилая женщина придумала для себя необычную подработку. В городе Серпухов 61-летняя пенсионерка организовала секс-салон.

"В... одной из частных бань в д. Борисово сотрудниками МУ МВД России "Серпуховское" был задокументирован факт осуществления деятельности по занятию проституцией", –

сообщается на сайте главка МВД по Подмосковью. 

Против злоумышленницы возбуждено уголовное дело по статье "Организация занятия проституцией". Теперь пожилой содержательнице борделя грозит до 10 лет лишения свободы. Подозреваемая отпущена под подписку о невыезде, сообщает "Подмосковье сегодня".

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

"Пролив наш": Украина пригрозила новой провокацией у Крымского моста

Киев окончательно запутался в географических реалиях

Москве открыли глаза на напрасное участие России в "Большой семерке"

Страна так и не смогла интегрироваться в клуб за годы участия

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей