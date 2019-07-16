Злоумышленница использовала баню не по прямому назначению

В Московской области пожилая женщина придумала для себя необычную подработку. В городе Серпухов 61-летняя пенсионерка организовала секс-салон.

"В... одной из частных бань в д. Борисово сотрудниками МУ МВД России "Серпуховское" был задокументирован факт осуществления деятельности по занятию проституцией", –

сообщается на сайте главка МВД по Подмосковью.



Против злоумышленницы возбуждено уголовное дело по статье "Организация занятия проституцией". Теперь пожилой содержательнице борделя грозит до 10 лет лишения свободы. Подозреваемая отпущена под подписку о невыезде, сообщает "Подмосковье сегодня".

