Опасные грибы: в Подмосковье нашли в лесу гранаты

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В лесах под Сергиевым Посадом грибники обнаружили полянку, усеянную боеприпасами времен Великой Отечественной войны.
Сотрудники полиции и МЧС прибыли на место находки, чтобы обезвредить снаряды.
"Я подошел к небольшому ручью и увидел, как на размытой водой почве лежит граната, прямо на поверхности. Потом прошел метров десять и нашел еще одну небольшую кучку", -
рассказал интернет-изданию "Подмосковье сегодня" житель Сергиева Посада.
Он добавил, что боеприпасов на поляне очень много: есть и гранаты, и мины. Ранее недалеко от того места, где грибники нашли схрон, работал Троицкий снаряжательный завод. Скорее всего, найденные в лесу боеприпасы – это бракованная продукция предприятия.
Эксперты напоминают, что, если кто-то случайно нашел боеприпасы или взрывчатые вещества, нужно сообщить об опасной находке в полицию или сотрудникам МЧС.
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