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Опасные грибы: в Подмосковье нашли в лесу гранаты

"Третья охота" едва не обернулась трагедией

В лесах под Сергиевым Посадом грибники обнаружили полянку, усеянную боеприпасами времен Великой Отечественной войны.

Сотрудники полиции и МЧС прибыли на место находки, чтобы обезвредить снаряды. 

"Я подошел к небольшому ручью и увидел, как на размытой водой почве лежит граната, прямо на поверхности. Потом прошел метров десять и нашел еще одну небольшую кучку", - 

рассказал интернет-изданию "Подмосковье сегодня" житель Сергиева Посада.

Он добавил, что боеприпасов на поляне очень много: есть и гранаты, и мины. Ранее недалеко от того места, где грибники нашли схрон, работал Троицкий снаряжательный завод. Скорее всего, найденные в лесу боеприпасы – это бракованная продукция предприятия.

Эксперты напоминают, что, если кто-то случайно нашел боеприпасы или взрывчатые вещества, нужно сообщить об опасной находке в полицию или сотрудникам МЧС.

Валентина МАЙОРОВА
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