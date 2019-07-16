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В Выборгском районе 23-летний житель Северной столицы пострадал от мошенников.
У молодого человека похитили почти 400 тыс. руб., сообщает FlashNord со ссылкой на пресс-службу петербургского ГУ МВД РФ.
По словам следователей, потерпевший познакомился в интернете с девушкой и договорился встретиться с ней. Однако на свидание вместо незнакомки приехали трое мужчин и, угрожая пистолетом, отобрали у незадачливого ухажера деньги.
По факту ограбления идет доследственная проверка.
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