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Петербургское интернет-свидание обернулось ограблением

Потерпевший лишился нескольких сотен тысяч рублей

В Выборгском районе 23-летний житель Северной столицы пострадал от мошенников.

У молодого человека похитили почти 400 тыс. руб., сообщает FlashNord со ссылкой на пресс-службу петербургского ГУ МВД РФ.

По словам следователей, потерпевший познакомился в интернете с девушкой и договорился встретиться с ней. Однако на свидание вместо незнакомки приехали трое мужчин и, угрожая пистолетом, отобрали у незадачливого ухажера деньги.

По факту ограбления идет доследственная проверка.

Валентина МАЙОРОВА
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