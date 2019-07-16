Потерпевший лишился нескольких сотен тысяч рублей

В Выборгском районе 23-летний житель Северной столицы пострадал от мошенников.

У молодого человека похитили почти 400 тыс. руб., сообщает FlashNord со ссылкой на пресс-службу петербургского ГУ МВД РФ.

По словам следователей, потерпевший познакомился в интернете с девушкой и договорился встретиться с ней. Однако на свидание вместо незнакомки приехали трое мужчин и, угрожая пистолетом, отобрали у незадачливого ухажера деньги.

По факту ограбления идет доследственная проверка.