Пенсионер убил односельчанина и украл еду из холодильника

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В Чагодощенском районе Вологодской области на 14 лет колонии строгого режима осужден 60-летний местный житель, насмерть забивший гаечным ключом своего 85-летнего односельчанина.
По сообщению СУ Следственного комитета России по региону, на допросе преступник признался, что нуждался в деньгах, поэтому ночью решил проникнуть в дом к пенсионеру. Хозяин проснулся, когда вор вытаскивал из его холодильника еду. Испуганный злоумышленник нанес старику несколько ударов гаечным ключом по голове и убежав, взяв с собой продукты.
Следователи организовали масштабную проверку, отрабатывая несколько версий, и быстро задержали преступника, отмечает FlashNord.
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