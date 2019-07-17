Пенсионер убил односельчанина и украл еду из холодильника

Страшный случай произошел на Вологодчине

В Чагодощенском районе Вологодской области на 14 лет колонии строгого режима осужден 60-летний местный житель, насмерть забивший гаечным ключом своего 85-летнего односельчанина.

По сообщению СУ Следственного комитета России по региону, на допросе преступник признался, что нуждался в деньгах, поэтому ночью решил проникнуть в дом к пенсионеру. Хозяин проснулся, когда вор вытаскивал из его холодильника еду. Испуганный злоумышленник нанес старику несколько ударов гаечным ключом по голове и убежав, взяв с собой продукты.

Следователи организовали масштабную проверку, отрабатывая несколько версий, и быстро задержали преступника, отмечает FlashNord.

