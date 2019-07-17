Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Пенсионер убил односельчанина и украл еду из холодильника

Страшный случай произошел на Вологодчине

В Чагодощенском районе Вологодской области на 14 лет колонии строгого режима осужден 60-летний местный житель, насмерть забивший гаечным ключом своего 85-летнего односельчанина.

По сообщению СУ Следственного комитета России по региону, на допросе преступник признался, что нуждался в деньгах, поэтому ночью решил проникнуть в дом к пенсионеру. Хозяин проснулся, когда вор вытаскивал из его холодильника еду. Испуганный злоумышленник нанес старику несколько ударов гаечным ключом по голове и убежав, взяв с собой продукты.

Следователи организовали масштабную проверку, отрабатывая несколько версий, и быстро задержали преступника, отмечает FlashNord

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

"Пролив наш": Украина пригрозила новой провокацией у Крымского моста

Киев окончательно запутался в географических реалиях

Москве открыли глаза на напрасное участие России в "Большой семерке"

Страна так и не смогла интегрироваться в клуб за годы участия

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей