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В Подмосковье легковой автомобиль снес остановку

ЧП произошло на скользкой дороге

Внедорожник Lexus вылетел с дороги на загородной трассе Мостовик – Васильевское под Сергиевым Посадом и врезался в автобусную остановку.

Авария произошла рядом с деревней Костромино. Водитель ехал слишком быстро и не справился с управлением на мокрой дороге. Машина несколько раз перевернулась, однако незадачливый автомобилист остался жив. 

"Водитель отделался легким испугом. Скорую помощь на место ДТП не вызывали", –

рассказали интернет-изданию "Подмосковье сегодня" в областном Минздраве.

Валентина МАЙОРОВА
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