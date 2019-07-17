В Подмосковье легковой автомобиль снес остановку

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Внедорожник Lexus вылетел с дороги на загородной трассе Мостовик – Васильевское под Сергиевым Посадом и врезался в автобусную остановку.
Авария произошла рядом с деревней Костромино. Водитель ехал слишком быстро и не справился с управлением на мокрой дороге. Машина несколько раз перевернулась, однако незадачливый автомобилист остался жив.
"Водитель отделался легким испугом. Скорую помощь на место ДТП не вызывали", –
рассказали интернет-изданию "Подмосковье сегодня" в областном Минздраве.
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