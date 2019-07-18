В Череповце убили женщину из-за громкой музыки

Нибиру
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В Вологодской области задержан 44-летний местный житель, подозреваемый в убийстве 53-летней женщины.
Предварительно установлено, что ночью трое мужчин и женщина распивали спиртное в квартире одного из них. Около полуночи подозреваемый ударил потерпевшую ножом в шею, та умерла на месте происшествия, не дождавшись приезда скорой помощи.
На допросе задержанный рассказал, что убитая хотела громко включить музыку, а он был против, так как было слишком поздно. Началась ссора, закончившаяся трагически, сообщается на сайте регионального Следственного комитета.
Подозреваемый ранее уже отбывал наказание за убийство, отмечает FlashNord.
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