В Подмосковье родственникам выдали не тот труп в морге

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Родные умершей женщины-ветерана заявили, что в похоронной фирме перепутали тела двух пожилых женщин.
На похороны из Королева приехали многочисленные родственники и друзья, однако в морге их ожидала непредвиденная неприятность.
"К похоронному дому привезли другую бабушку в нашей одежде и в нашем гробу. Похоронное бюро убеждает, что это наша бабушка и покойники просто меняются. Хотя это явно не она, другое лицо... разные носы. Это не наша бабушка!", -
приводит слова правнучки покойной интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Сотрудников похоронного бюро с трудом удалось убедить, что в гробу лежит другой человек, однако они не захотели помочь убитым горем родственникам. Когда же возмущенные граждане потребовали сделать ДНК-тест, им заявили, что отрежут покойной палец для исследования.
"Смогли только выяснить, что нашу бабушку выдали другим людям, а их бабушку нам...Телефон их нам не дают. Я даже представить себе не могу, что нашу бабушку будут хоронить неизвестно где", –
добавила девушка.
Родственники обратились в полицию, по данному факту начата проверка.
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