В Подмосковье родственникам выдали не тот труп в морге

Скандальная история произошла в Королеве

Родные умершей женщины-ветерана заявили, что в похоронной фирме перепутали тела двух пожилых женщин.

На похороны из Королева приехали многочисленные родственники и друзья, однако в морге их ожидала непредвиденная неприятность.

"К похоронному дому привезли другую бабушку в нашей одежде и в нашем гробу. Похоронное бюро убеждает, что это наша бабушка и покойники просто меняются. Хотя это явно не она, другое лицо... разные носы. Это не наша бабушка!", -

приводит слова правнучки покойной интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Сотрудников похоронного бюро с трудом удалось убедить, что в гробу лежит другой человек, однако они не захотели помочь убитым горем родственникам. Когда же возмущенные граждане потребовали сделать ДНК-тест, им заявили, что отрежут покойной палец для исследования.

"Смогли только выяснить, что нашу бабушку выдали другим людям, а их бабушку нам...Телефон их нам не дают. Я даже представить себе не могу, что нашу бабушку будут хоронить неизвестно где", –

добавила девушка.

Родственники обратились в полицию, по данному факту начата проверка.