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Роковое вождение: инструктор автошколы задушил молодую ученицу в Архангельске

Поводом для убийства девушки стал ее отказ от интима

В Архангельске 49-летнего инструктора автошколы задержали по подозрению в убийстве 20-летней ученицы, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

Девушка пропала без вести 15 июля, а спустя три дня ее тело с признаками насильственной смерти нашли в городской канаве, уточняет FlashNord.

"Подозреваемый, находясь в состоянии опьянения, после отказа девушки вступить с ним в половую связь, задушил ее подручным предметом, завернул тело в ткань, вывез на автомобиле на участок местности на Талажском шоссе, где предпринял меры к уничтожению улик путем поджога", -– указывается в заявлении СК.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).


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