Продавали "обереги": в Подмосковье осудили банду лже-экстрасенсов

Преступники увели у доверчивых россиян более 19 миллионов рублей

В подмосковном Домодедово осудили мошенников, которые продавали гражданам "обереги" от всяческих напастей.

Отмечается, что деятельность банды длилась с октября 2016 по сентябрь 2019-го. Более того, "экстрасенсы" не стеснялись рекламировать свои услуги на одном из местных каналов. Они предлагали россиянам "амулет-спаситель", а после получения денег отправляли доверчивым гражданам по почте обычные сувенирные медальоны.

Всего в Подмосковье было заведено 30 уголовных дел о мошенничестве. Потерпевшими признаны 30 человек, большинство из которых – пенсионеры, уточняет "Подмосковье сегодня".

Суд признал семерых участников преступной группы виновными в мошенничестве. Двоих из них приговорили к 4 годам и 10 месяцам и 6 годам лишения свободы, а остальным назначили условное наказание.

