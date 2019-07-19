Продавали "обереги": в Подмосковье осудили банду лже-экстрасенсов

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В подмосковном Домодедово осудили мошенников, которые продавали гражданам "обереги" от всяческих напастей.
Отмечается, что деятельность банды длилась с октября 2016 по сентябрь 2019-го. Более того, "экстрасенсы" не стеснялись рекламировать свои услуги на одном из местных каналов. Они предлагали россиянам "амулет-спаситель", а после получения денег отправляли доверчивым гражданам по почте обычные сувенирные медальоны.
Всего в Подмосковье было заведено 30 уголовных дел о мошенничестве. Потерпевшими признаны 30 человек, большинство из которых – пенсионеры, уточняет "Подмосковье сегодня".
Суд признал семерых участников преступной группы виновными в мошенничестве. Двоих из них приговорили к 4 годам и 10 месяцам и 6 годам лишения свободы, а остальным назначили условное наказание.
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