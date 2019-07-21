По факту произошедшего полиция возбудила уголовное дело по статье "Разбой"

Возле одного из домов на улице Академика Королева на северо-востоке Москвы двое злоумышленников подошли к безработному прохожему, брызнули ему из баллончика в лицо неустановленной жидкостью, после чего отобрали рюкзак, передает агентство городских новостей Москва со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД России. В заплечной сумке мужчины находились четыре миллиона 850 тысяч рулей. О происхождении такой суммы у пострадавшего, официально нигде не работающего, не сообщается.