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Скончался глава МАГАТЭ

Юкия Амано. Фото: www.globallookpress.com
О причинах смерти не сообщается

Генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано скончался на 73-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС.

Амано возглавлял Международное агентство по атомной энергии с 2009 года.

"Секретариат МАГАТЭ с сожалением сообщает об уходе из жизни генерального директора Юкия Амано", – говорится в сообщении. 

В сентябре 2017 года Амано утвердили на третий четырехлетний срок на должности генерального директора МАГАТЭ. Срок его полномочий истекал 30 ноября 2021 года. 

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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