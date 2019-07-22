Скончался глава МАГАТЭ

Нибиру
- Пришельцы идут: захват России начался с Курил
- Нибиру сотрет Новосибирск с лица земли
- Труп на Луне: американцы прошли мимо мертвого гуманоида
311 новости
Генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано скончался на 73-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС.
Амано возглавлял Международное агентство по атомной энергии с 2009 года.
"Секретариат МАГАТЭ с сожалением сообщает об уходе из жизни генерального директора Юкия Амано", – говорится в сообщении.
В сентябре 2017 года Амано утвердили на третий четырехлетний срок на должности генерального директора МАГАТЭ. Срок его полномочий истекал 30 ноября 2021 года.
К трагедии на перевале могла привести редкая болезнь