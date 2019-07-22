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В Москве разбилась воздушная гимнастка

Артистку госпитализировали

В Центре цирковых искусств в столичном районе Измайлово произошло ЧП. Двадцатидевятилетняя воздушная гимнастка упала с высоты во время выступления.

Карета скорой помощи отвезла пострадавшую в городскую клиническую больницу имени Ф. И. Иноземцева, рассказал телеканалу "360" источник в экстренных службах.

Пока неизвестно, какие именно травмы получила артистка, сейчас в больнице проводится ее комплексное обследование. 

Валентина МАЙОРОВА
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