В Москве разбилась воздушная гимнастка

Артистку госпитализировали

В Центре цирковых искусств в столичном районе Измайлово произошло ЧП. Двадцатидевятилетняя воздушная гимнастка упала с высоты во время выступления.

Карета скорой помощи отвезла пострадавшую в городскую клиническую больницу имени Ф. И. Иноземцева, рассказал телеканалу "360" источник в экстренных службах.

Пока неизвестно, какие именно травмы получила артистка, сейчас в больнице проводится ее комплексное обследование.

