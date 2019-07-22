В Москве разбилась воздушная гимнастка

Нибиру
- Пришельцы ударили по человечеству из облаков
- В Крыму и на Урале нашли логова пришельцев
- Пришельцы идут: захват России начался с Курил
311 новости
В Центре цирковых искусств в столичном районе Измайлово произошло ЧП. Двадцатидевятилетняя воздушная гимнастка упала с высоты во время выступления.
Карета скорой помощи отвезла пострадавшую в городскую клиническую больницу имени Ф. И. Иноземцева, рассказал телеканалу "360" источник в экстренных службах.
Пока неизвестно, какие именно травмы получила артистка, сейчас в больнице проводится ее комплексное обследование.
Найдена новая улика, которая опровергает официальную версию гибели туристов
Пентагон обвинил нашу страну в "безответственной поддержке" режима Мадуро