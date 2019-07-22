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Мертвы: немецкая полиция отчаялась найти пропавших россиянок

Подозреваемый в их убийстве мужчина арестован

Немецкие полицейские считают, что мать и дочь, 41-летняя Мария и 16-летняя Татьяна, пропавшие в Мюнхене, уже умерли.

Об этом заявил представитель мюнхенской полиции Маркус да Глория Мартинс, сообщает телерадиокомпания RTL.

Он добавил, что полиция подозревает в убийстве россиянок мужа Марии Романа Х. Ему выписан ордер на арест в связи с подозрением в совершении убийства без отягчающих обстоятельств.

СМИ сообщили об исчезновении женщин 18 июля, напоминает "Вечерняя Москва". Днем мать и дочь вышли из дома, чтобы прогуляться по магазинам. Больше их никто не видел.

Валентина МАЙОРОВА
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