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Названа причина трагедии в палаточном лагере в Хабаровском крае

Фото: www.globallookpress.com
Поломка электроприбора привела к катастрофе

Пожар в детском палаточном лагере в Хабаровском крае мог начаться из-за неисправного обогревателя.

Об этом 23 июля рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

Трое детей, пострадавших при пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае, находятся в коме, еще один лежит в детской больнице, его состояние – между средним и удовлетворительным, рассказал губернатор края Сергей Фургал. Ранее СМИ сообщили, что один ребенок погиб в огне. Краевые власти объявили, что выплатят семье погибшей девочки компенсацию 1 млн рублей.

После трагедии возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщается на сайте СУ СК РФ по региону. Все обстоятельства случившегося в настоящее время устанавливаются. Следователи осматривают место происшествия, изымают документацию, допрашивают отдыхавших в лагере детей, персонал и должностных лиц.

Вечером 22 июля появилось сообщение о пожаре в палаточном лагере на базе отдыха "Холдоми" в Хабаровском крае. Огонь охватил площадь в 240 кв. м, сгорели свыше 20 палаток. Один ребенок погиб, четверо пострадали, напоминает телеканал "360". Кроме того, легкие травмы получили пятеро взрослых. 

Это не единственная трагедия, случившаяся в Хабаровском крае 22 июля. По сообщению "Федерал Пресс", в этот же день в Индустриальном районе Хабаровска погиб 15-летний подросток. Вместе с тремя друзьями он решил искупаться в бывшем глиняном карьере и утонул.

Валентина МАЙОРОВА
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