Экс-помощника полпреда президента в УрФО обвинили в госизмене

Чиновнику грозит от 12 до 20 лет лишения свободы

Экс-помощнику полпреда президента в УрФО Александру Воробьеву во время заседания суда предъявили обвинение в государственной измене.

"Прошу приобщить документы о привлечении Воробьева в качестве обвиняемого",

– цитирует слова следователя ТАСС.

Отмечается, что суд удовлетворил эту просьбу и закрыл судебное заседание от СМИ и слушателей, уточняет URA.RU.

Напомним, что Воробьева задержали 4 июля. Во время обысков у него нашли польский паспорт и звукозаписывающую аппаратуру. С должности помощника полномочного представителя президента РФ его уволили 12 июля.