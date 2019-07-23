Экс-помощника полпреда президента в УрФО обвинили в госизмене

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Экс-помощнику полпреда президента в УрФО Александру Воробьеву во время заседания суда предъявили обвинение в государственной измене.
"Прошу приобщить документы о привлечении Воробьева в качестве обвиняемого",
– цитирует слова следователя ТАСС.
Отмечается, что суд удовлетворил эту просьбу и закрыл судебное заседание от СМИ и слушателей, уточняет URA.RU.
Напомним, что Воробьева задержали 4 июля. Во время обысков у него нашли польский паспорт и звукозаписывающую аппаратуру. С должности помощника полномочного представителя президента РФ его уволили 12 июля.
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