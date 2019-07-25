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Российская легкоатлетка погибла в Италии

Фото: www.globallookpress.com
Тело девушки нашли в море

Бегунья Екатерина Кархина погибла при крушении вертолета у итальянского острова Горгона. 

Об этом сообщило местное издание Il Tirreno. Частный вертолет, разбившийся над морем, принадлежал россиянам. Он летел с озера Комо в Олбию на острове Сардиния. Полиция начала следствие.

Максим Сычев, летевший вместе с Кархиной, пока считается пропавшим без вести.  

По данным источника, спортсменка неоднократно побеждала в марафонских забегах в Италии.

Валентина МАЙОРОВА
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