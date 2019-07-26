В Подмосковье столкнулись суда

Происшествие произошло в Яхроме

На девяносто девятом километре канала имени Москвы произошло ЧП: пассажирский теплоход "Нижний Новгород" и сухогруз "Новокуйбышевск" столкнулись друг с другом.

Представитель экстренных служб региона рассказал РИА Новости, что в инциденте никто не пострадал, суда получили незначительные повреждения. Все обстоятельства ЧП в настоящее время выясняются.

В Росморречфлоте агентству подтвердили случившееся и добавили, что судоходство на канале продолжается в обычном режиме.



