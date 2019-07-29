В Подмосковье сбили подростка на пешеходном переходе

Страшная авария попала на камеру видеонаблюдения

В Истре на пятьдесят четвертом километре Волоколамского шоссе произошло ДТП с участием 14-летнего мальчика. Водитель иномарки, вероятно, не заметил подростка и даже не затормозил на "зебре".

На кадрах видно, как жертва на самокате подъезжает к переходу, машины проезжают мимо, затем автомобиль справа останавливается, подросток начинает ехать, после чего его на полной скорости сбивает машина слева.

В пресс-службе ГУ МВД России по региону корреспонденту интернет-издания "Подмосковье сегодня" рассказали, что по факту ЧП возбуждено уголовное дело, водителю грозит до двух лет лишения свободы.

