В Подмосковье сбили подростка на пешеходном переходе

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В Истре на пятьдесят четвертом километре Волоколамского шоссе произошло ДТП с участием 14-летнего мальчика. Водитель иномарки, вероятно, не заметил подростка и даже не затормозил на "зебре".
На кадрах видно, как жертва на самокате подъезжает к переходу, машины проезжают мимо, затем автомобиль справа останавливается, подросток начинает ехать, после чего его на полной скорости сбивает машина слева.
В пресс-службе ГУ МВД России по региону корреспонденту интернет-издания "Подмосковье сегодня" рассказали, что по факту ЧП возбуждено уголовное дело, водителю грозит до двух лет лишения свободы.
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