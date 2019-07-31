На заводе в Перми произошел взрыв

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На Пермском пороховом заводе пострадали 5 работников из-за взрыва во время демонтажа оборудования.
Несчастный случай произошел в 16:08 по местному времени, рассказал "Интерфаксу" генеральный директор предприятия Олег Миргородский.
Он уточнил, что у двух человек – ожоги тела на площади 60% и 35%, одного из них оперируют. Еще трое получили легкие травмы, их жизни вне опасности.
Здание завода в настоящее время оцеплено, людей туда не пускают, однако производственный процесс продолжается. На предприятии уже работает комиссия, которая разбирается в причинах инцидента.
ФКП "Пермский пороховой завод" – одно из крупнейших предприятий оборонной промышленности. Здесь производится несколько видов зарядов и пороха и гражданская продукция.
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