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На заводе в Перми произошел взрыв

Сотрудники предприятия были госпитализированы

На Пермском пороховом заводе пострадали 5 работников из-за взрыва во время демонтажа оборудования. 

Несчастный случай произошел в 16:08 по местному времени, рассказал "Интерфаксу" генеральный директор предприятия Олег Миргородский.

Он уточнил, что у двух человек – ожоги тела на площади 60% и 35%, одного из них оперируют. Еще трое получили легкие травмы, их жизни вне опасности.

Здание завода в настоящее время оцеплено, людей туда не пускают, однако производственный процесс продолжается. На предприятии уже работает комиссия, которая разбирается в причинах инцидента.

ФКП "Пермский пороховой завод" – одно из крупнейших предприятий оборонной промышленности. Здесь производится несколько видов зарядов и пороха и гражданская продукция.

Валентина МАЙОРОВА
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