"Русская рулетка" петербуржца закончилась в больнице

Нибиру
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Житель Сестрорецка едва не лишился жизни на собственном дне рождения.
Как сообщает АН "Оперативное прикрытие", подвыпившему имениннику стало скучно, и он на глазах гостей вставил в рот травматический пистолет и спустил курок.
Мужчина был госпитализирован с пулевым ранением языка и проникающим ранением черепа. Сейчас состояние пациента, которому исполнился 51 год, тяжелое, отмечает FlashNord.
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