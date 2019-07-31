"Русская рулетка" петербуржца закончилась в больнице

Инцидент произошел на празднике

Житель Сестрорецка едва не лишился жизни на собственном дне рождения.

Как сообщает АН "Оперативное прикрытие", подвыпившему имениннику стало скучно, и он на глазах гостей вставил в рот травматический пистолет и спустил курок.

Мужчина был госпитализирован с пулевым ранением языка и проникающим ранением черепа. Сейчас состояние пациента, которому исполнился 51 год, тяжелое, отмечает FlashNord.

