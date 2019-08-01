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В Санкт-Петербурге эвакуировали здание института из-за токсичного газа

Бесхозные предметы неизвестного происхождения вызвали тревогу

В Северной столице на улицу вывели около 150 человек из здания химического института СПбГУ. При ежедневном обходе сотрудники учреждения обнаружили два баллона с ядовитым газом, который может вызывать отек легких.

Информацию об эвакуации подтвердил источник в экстренных службах порталу 78.ru. Один баллон оказался весом 12 кг, другой – 5-7. Как пишет агентство FlashNord, сотрудники правоохранительных органов проводят соответствующую проверку.  

Отдел информации
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