Бесхозные предметы неизвестного происхождения вызвали тревогу

В Северной столице на улицу вывели около 150 человек из здания химического института СПбГУ. При ежедневном обходе сотрудники учреждения обнаружили два баллона с ядовитым газом, который может вызывать отек легких.

Информацию об эвакуации подтвердил источник в экстренных службах порталу 78.ru. Один баллон оказался весом 12 кг, другой – 5-7. Как пишет агентство FlashNord, сотрудники правоохранительных органов проводят соответствующую проверку.