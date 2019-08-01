Нибиру
- Затопит всех: Нибиру начала плавить льды Антарктики
- Пришельцы с Нибиру устроили бойню в Исландии
- Царь с Нибиру угрожает войной: в небе над Москвой заметили аномалию
318 новости
В Северной столице на улицу вывели около 150 человек из здания химического института СПбГУ. При ежедневном обходе сотрудники учреждения обнаружили два баллона с ядовитым газом, который может вызывать отек легких.
Информацию об эвакуации подтвердил источник в экстренных службах порталу 78.ru. Один баллон оказался весом 12 кг, другой – 5-7. Как пишет агентство FlashNord, сотрудники правоохранительных органов проводят соответствующую проверку.
В Суоми надеются, что поток российских туристов не иссякнет
У Куала-Лумпар и Москвы сложились сходные точки зрения