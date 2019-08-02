В Подмосковье пьяная ссора закончилась поножовщиной

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В Егорьевске в собственной квартире был убит мужчина 1962 года рождения.
Полиция задержала подозреваемого – им оказался знакомый погибшего, сообщает РИАМО со ссылкой на представителя пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.
Следствие установило, что приятели вместе выпивали, а затем поссорились. Подозреваемый набросился на собутыльника и нанес ему несколько ударов острым предметом. Против задержанного возбуждено уголовное дело об убийстве, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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