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В Подмосковье пьяная ссора закончилась поножовщиной

Жертва и подозреваемый в убийстве были знакомы

В Егорьевске в собственной квартире был убит мужчина 1962 года рождения.

Полиция задержала подозреваемого – им оказался знакомый погибшего, сообщает РИАМО со ссылкой на представителя пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

Следствие установило, что приятели вместе выпивали, а затем поссорились. Подозреваемый набросился на собутыльника и нанес ему несколько ударов острым предметом. Против задержанного возбуждено уголовное дело об убийстве, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Валентина МАЙОРОВА
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