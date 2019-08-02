В Подмосковье горит мебельный склад

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В Одинцово произошел пожар в двухэтажном здании мебельном фабрики. Информации о пострадавших пока нет.
Как сообщил представитель регионального главка МЧС РФ РИА Новостям, склад размером 100 на 50 метров. Однако площадь возгорания, как и его причина, устанавливается.
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