Во Владимирской области взорвался жилой дом

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В Вязниковском районе Владимирской области произошло ЧП. В жилом доме обрушилась стена после хлопка газа. Об этом рассказали в экстренных службах региона.
По словам представителя ведомства, несущие конструкции здания не нарушены. В результате происшествия никто не пострадал, передает РИА "Новости".
В данный момент на месте работают специальные службы.
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