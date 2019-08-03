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Во Владимирской области взорвался жилой дом

Обрушилась стена здания

В Вязниковском районе Владимирской области произошло ЧП. В жилом доме обрушилась стена после хлопка газа. Об этом рассказали в экстренных службах региона.

По словам представителя ведомства, несущие конструкции здания не нарушены. В результате происшествия никто не пострадал, передает РИА "Новости".

В данный момент на месте работают специальные службы.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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