В ДНР сбили украинский беспилотник

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Начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов рассказал, что бойцам удалось сбить ударный беспилотник ВСУ.
По его словам, украинцы пытались с помощью БПЛА нанести удар по солдатам ДНР, однако его вовремя заметили и сбили, сообщает Донецкое агентство новостей.
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