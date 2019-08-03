В ДНР сбили украинский беспилотник

ВСУ не успели выпустить снаряды по солдатам

Начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов рассказал, что бойцам удалось сбить ударный беспилотник ВСУ.

По его словам, украинцы пытались с помощью БПЛА нанести удар по солдатам ДНР, однако его вовремя заметили и сбили, сообщает Донецкое агентство новостей.