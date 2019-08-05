В Казани произошло крупное ДТП

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В Казани столкнулись два автомобиля. В результате ЧП пострадали 8 человек. Об этом рассказали в минздраве Татарстана.
Отмечается, что двое раненых попали в реанимацию. По предварительным данным, водитель одной из машин не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, передает "ФедералПресс".
Людей экстренно эвакуируют из домов