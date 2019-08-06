Банк не стал блокировать "максимально подозрительные" операции

Житель Москвы лишился 3,5 млн рублей после того, как его обманули злоумышленники, представившиеся сотрудниками банка.

Как сообщает РЕН ТВ, мошенники позвонили мужчине с номера клиентской службы кредитного учреждения, поэтому у клиента не возникло подозрений, что его обманывают.

Москвичу сказали, что неизвестные в Самаре списали с его карты 50 тыс. рублей. В связи с этим его попросили перевести оставшиеся на карте деньги на резервный счет. По словам супруги потерпевшего, фиктивные "сотрудники банка" обращались к ее мужу по имени и отчеству, и им были известны последние цифры номера его карты. Когда же мужчина заподозрил неладное, аферисты сумели восстановить его доверие.

Затем москвичу сказали, что для блокировки карты ему пришлют пароли, которые нужно назвать автоинформатору.

"Далее он сказал, что должен прийти еще один код. Для разблокировки суммы. Этот код мы ждали часа полтора. Как я понимаю, в это время у меня деньги списывались", -

посетовал потерпевший.

Затем в течение часа со счета москвича были списаны по 100 тыс. в разных городах страны. При этом в банке признали, что эти операции показались им "максимально подозрительными", однако блокировать их не стали, отмечает телеканал "360". Сам потерпевший считает, что служба безопасности финансового учреждения была в сговоре с мошенниками. По факту преступления начата проверка, личности подозреваемых в настоящее время устанавливаются.

Звонок лжесотрудника банка, который пытается выведать у клиента конфиденциальную информацию, отнюдь не является новой формой мошенничества, напоминает "Федерал Пресс", поэтому надо быть бдительными и не отвечать на звонки с подозрительных номеров.

