В Подмосковье к людям вышел медведь

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В городском округе Чехова жители случайно встретили медведя. Животное сфотографировали, когда оно вышло на автомобильную трассу.
По мнению специалиста природоохранного фонда "Верховье" Павла Воеводина, кто-то содержит медведя в неволе.
"Если медведь сбежал из вольера, то нужно его туда вернуть, так как такое животное опасно – может выходить к людям и пугать их, требовать еду", – цитирует его "Подмосковье сегодня".
Специалисты изучают все обстоятельства случившегося.
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