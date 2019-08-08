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В Подмосковье к людям вышел медведь

Животное попозировало проезжающим водителям

В городском округе Чехова жители случайно встретили медведя. Животное сфотографировали, когда оно вышло на автомобильную трассу.

По мнению специалиста природоохранного фонда "Верховье" Павла Воеводина, кто-то содержит медведя в неволе.

"Если медведь сбежал из вольера, то нужно его туда вернуть, так как такое животное опасно – может выходить к людям и пугать их, требовать еду", – цитирует его "Подмосковье сегодня".

Специалисты изучают все обстоятельства случившегося.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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