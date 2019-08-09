Полосатая змея до смерти напугала жильцов многоэтажки

Рептилия сбежала от невнимательного хозяина

В подмосковной Коломне сотрудники городского Центра по предупреждению и ликвидации ЧС поймали калифорнийскую королевскую змею.

Рептилию нашли жители многоэтажного дома на лестничной клетке и в ужасе обратились к специалистам, которые поймали ее и посадили в банку.

"Она неядовитая, абсолютно безвредная. Может, конечно, укусить, но и кошка с собакой тоже способны тяпнуть", -

рассказал интернет-изданию "Подмосковье сегодня" герпетолог Иван Ермолов.

Змея по кличке Василиск сбежала, когда хозяина не было дома. Владелец признался, что рептилия слишком маленькая для террариума, поэтому и смогла ускользнуть.

Интересно, что змею хозяину не вернули: некий предприимчивый гражданин обратился в коломенский Центр ЧС, представился хозяином змеи и забрал Василиска. Теперь калифорнийского бегуна разыскивает весь город.