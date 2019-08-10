Пассажирский автобус попал в серьезное ДТП в Москве

Пострадали 9 человек

На севере Москвы рейсовый автобус столкнулся с автомобилем. В результате аварии пострадали 9 человек. Об этом рассказали в экстренных службах.

Причина происшествия выясняется. Всех раненых доставили в больницу, передает РИА "Новости".