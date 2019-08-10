В Воронежской области грузовик въехал в толпу людей

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В Павловском районе Воронежской области грузовик въехал в два стоящих на дороге автомобиля, которые ранее попали в аварию. В момент столкновения водители и пассажиры находились вне салонов транспортных средств.
В результате происшествия погиб 1 человек, еще 5 получили ранение, говорится на сайте УМВД России по региону.
Выясняются все причины произошедшего.
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