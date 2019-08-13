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В Москве загорелся спорткомплекс "Дружба"

Из-под крыши здания валит густой дым

В Москве загорелся спорткомплекс "Дружба", находящийся на территории Лужников. Очевидцы засняли пожар на видео.

На кадрах видно, что из-под крыши здания валит густой черный дым. О причинах возгорания пока неизвестно, передает telegram-канал Mash.

К месту отправились спасательные службы.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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