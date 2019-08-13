Нибиру
- Уже завтра: внезапно объявлено о столкновении с Нибиру
- Затопит всех: Нибиру начала плавить льды Антарктики
- Атака на Крым: Нибиру ударила по курортам
324 новости
В Москве загорелся спорткомплекс "Дружба", находящийся на территории Лужников. Очевидцы засняли пожар на видео.
На кадрах видно, что из-под крыши здания валит густой черный дым. О причинах возгорания пока неизвестно, передает telegram-канал Mash.
К месту отправились спасательные службы.
Найден новый метод борьбы с гипертонией
Поздравление российского лидера вызвало неприятие в Вашингтоне