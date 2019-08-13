Под Нижним Новгородом загорелся теплоход

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Под Нижним Новгородом загорелся пассажирский теплоход. К счастью, на борту никого из людей не было, так как судно находилось на ремонте.
"Пожар произошел на борту трехпалубного пассажирского теплохода "Святая Русь" в акватории Сибирского затона", - цитирует источника "Интерфакс".
Отмечается, что теплоход "Святая Русь" был спущен на воду в 1955 году. Рассчитан на 216 пассажиров.
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