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Под Нижним Новгородом загорелся теплоход

Огонь почти полностью уничтожил судно

Под Нижним Новгородом загорелся пассажирский теплоход. К счастью, на борту никого из людей не было, так как судно находилось на ремонте.

"Пожар произошел на борту трехпалубного пассажирского теплохода "Святая Русь" в акватории Сибирского затона", - цитирует источника "Интерфакс".

Отмечается, что теплоход "Святая Русь" был спущен на воду в 1955 году. Рассчитан на 216 пассажиров.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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