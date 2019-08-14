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В Подмосковье произошла смертельная авария

В ДТП столкнулись 5 машин

В городском округе Подольска на трассе М "Крым" 14 августа при столкновении трех легковых автомобилей, грузовика и "Газели" погиб один человек, еще один пострадал. 

Авария произошла на сороковом километре автодороги, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

По предварительной информации, ДТП случилось из-за выезда грузового автомобиля на встречную полосу.

Валентина МАЙОРОВА
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