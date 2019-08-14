В Московской области раскрыли убийство десятилетней давности

Жестокое преступление произошло на глазах подростка

В городе Воскресенск была задержана супружеская пара, которую подозревают в убийстве родственницы, случившемся в апреле 2009 года.

По сообщению пресс-службы ГСУ Следственного комитета России по Московской области, подозреваемые 1976 и 1974 годов рождения 10 лет назад во время бытовой ссоры убили 53-летнюю женщину – мать подозреваемой. Преступление, по версии правоохранителей, было совершено на глазах 16-летней дочери злоумышленников. Затем супруги сожгли убитую на придомовой территории и похоронили останки на местном кладбище.

Через месяц подозреваемые обратились с заявлением об исчезновении родственницы в правоохранительные органы. Они рассказали, что женщина якобы уехала к подруге в гости в Москву и пропала.

В 2018 г. на заседании рабочей группы по расследованию преступлений прошлых лет было решено возбудить уголовное дело по факту безвестного исчезновения потерпевшей. В ходе расследования была найдена свидетель преступления, внучка жертвы. Девушка обо всем рассказала следователям, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

