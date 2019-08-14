НАТО обвинило российский самолет в опасных маневрах

Быстрая реакция российских летчиков возмутила деятелей альянса

Российский истребитель Су-27 действовал в "небезопасной манере", заявил представитель Североатлантического альянса, комментируя случившийся 13 августа инцидент.

Во вторник 2 истребителя F-18 приблизились над Балтикой к группе российских военных самолетов, на борту одного из которых летел министр обороны Сергей Шойгу.

CNN отмечает, что, по словам представителя НАТО, один из российских истребителей Су-27 почти пересек курс полета одного из F-18 небезопасным образом. Опасности удалось избежать, благодаря быстрой и профессиональной реакции пилота одного из F-18.

Ранее ТАСС сообщил, что испанский истребитель F-18 попытался приблизиться к борту Ту-214 российского министра обороны над нейтральными водами Балтийского моря, однако его отогнали российские истребители. Самолет Шойгу из Калининграда в Москву.

