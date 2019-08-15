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В Кремле обнаружили бомбу

В Кремле обнаружили бомбу
Фото: pixabay.com
Опасность притаилась под землей

Археологи, работавшие на раскопках в ледяном погребе в Тайнинском саду, наткнулись на неразорвавшийся снаряд.

"Была обнаружена авиационная бомба, по всей вероятности, времен Великой Отечественной войны...Бомба... была скрыта большим слоем земли", - 

приводит ТАСС слова коменданта Кремля Сергея Хлебникова.

Он добавил, что боеприпас уже вывезли с территории Московского Кремля.

Валентина МАЙОРОВА
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