В Кремле обнаружили бомбу

Опасность притаилась под землей

Археологи, работавшие на раскопках в ледяном погребе в Тайнинском саду, наткнулись на неразорвавшийся снаряд.

"Была обнаружена авиационная бомба, по всей вероятности, времен Великой Отечественной войны...Бомба... была скрыта большим слоем земли", -

приводит ТАСС слова коменданта Кремля Сергея Хлебникова.

Он добавил, что боеприпас уже вывезли с территории Московского Кремля.