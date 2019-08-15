Нибиру
- Уже завтра: внезапно объявлено о столкновении с Нибиру
- В России нашли раздетого инопланетянина с Нибиру
- Атака на Крым: Нибиру ударила по курортам
326 новости
Вечером 15 августа рядом с домом 25 в Лубянском проезде произошла авария.
Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на неназванный источник, водитель такси не сумел справиться с управлением и врезался в остановку общественного транспорта. К счастью, в момент ДТП она была пуста.
По данным источника, водитель такси и два пассажира получили травмы. Агентство не располагает официальным подтверждением этой информации.
В интернете заподозрили новую форму шизофрении у силовиков Незалежной
США мечтают превратить "нормандскую четверку" в "пятерку"