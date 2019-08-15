В центре Москвы такси врезалось в остановку

По неподтвержденным данным, в ДТП пострадали три человека

Вечером 15 августа рядом с домом 25 в Лубянском проезде произошла авария.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на неназванный источник, водитель такси не сумел справиться с управлением и врезался в остановку общественного транспорта. К счастью, в момент ДТП она была пуста.

По данным источника, водитель такси и два пассажира получили травмы. Агентство не располагает официальным подтверждением этой информации.