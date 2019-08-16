В Крыму убили сотрудника МЧС

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Следователи Следственного комитета России по Республике Крым и г. Севастополю возбудили уголовное дело по факту убийства сотрудника МЧС России.
По предварительной информации, преступление произошло в ходе бытового конфликта, сообщается на сайте ведомства. ЧП произошло на улице Евпатории 15 августа, напоминает "Свободная пресса".
По информации сайта "Комсомольская правда" погибший возглавлял подразделение МЧС в городе Саки. Мужчина скончался в больнице, куда его доставили с проникающим ножевым ранением плеча.
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