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В Крыму убили сотрудника МЧС

Спасателя ударили ножом

Следователи Следственного комитета России по Республике Крым и г. Севастополю возбудили уголовное дело по факту убийства сотрудника МЧС России.

По предварительной информации, преступление произошло в ходе бытового конфликта, сообщается на сайте ведомства. ЧП произошло на улице Евпатории 15 августа, напоминает "Свободная пресса".

По информации сайта "Комсомольская правда" погибший возглавлял подразделение МЧС в городе Саки. Мужчина скончался в больнице, куда его доставили с проникающим ножевым ранением плеча.

Валентина МАЙОРОВА
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