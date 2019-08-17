Пьяный москвич с топором разбушевался в банке из-за кредита

Мужчина потребовал от сотрудников учреждения погасить его долг

Банковские служащие отделались испугом, а жителя столицы проводили на выход росгвардейцы.

41-летний мужчина выпил, и, видимо, задумался о нелегкой жизни. Вооружившись для убедительности топором, он захотел решить свои проблемы одним махом. Вломившись в банк, москвич потребовал от его сотрудников закрыть кредит. В ответ на ультиматум те нажали кнопку "тревога".

Оправдываться за свое поведение мужчине пришлось перед росгвардейцами и полицией. Об этом сообщается на сайте Росгвардии.