Пьяный москвич с топором разбушевался в банке из-за кредита

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Банковские служащие отделались испугом, а жителя столицы проводили на выход росгвардейцы.
41-летний мужчина выпил, и, видимо, задумался о нелегкой жизни. Вооружившись для убедительности топором, он захотел решить свои проблемы одним махом. Вломившись в банк, москвич потребовал от его сотрудников закрыть кредит. В ответ на ультиматум те нажали кнопку "тревога".
Оправдываться за свое поведение мужчине пришлось перед росгвардейцами и полицией. Об этом сообщается на сайте Росгвардии.
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