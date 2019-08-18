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В Ульяновской области в селе Патрикеево подросток расправился со своей семьей.
Telegram-канал "112" сообщает, что за день до убийства он рассказал другу о своих жутких намерениях. Утром он взял топор и убил троих взрослых и двоих детей. После чего покончил с собой.
"В селе Патрикеево в частном доме обнаружены тела пяти погибших: троих взрослых и двоих детей",
– цитирует источника "Интерфакс".
Все погибшие являются членами одной семьи.
В данный момент выясняются обстоятельства происшествия.
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