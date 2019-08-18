Нибиру
- Уже завтра: внезапно объявлено о столкновении с Нибиру
- В России нашли раздетого инопланетянина с Нибиру
- Атака на Крым: Нибиру ударила по курортам
326 новости
В Свердловской области отключился четвертый энергоблок на Белоярской АЭС. Об этом рассказали в пресс-службе станции.
"Произошло снижение мощности энергоблока по штатному алгоритму. Энергоблок находится в полуразгруженном состоянии, пока отключен", - говорится в сообщении.
Отмечается, что угроз для эксплуатации энергоблока нет, передает РИА "Новости".
В данный момент выясняются причины произошедшего.
Доказательства сыщиков из Незалежной основываются на цифрах