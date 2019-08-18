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На Белоярской АЭС внезапно отключился энергоблок

Угрозы для людей нет

В Свердловской области отключился четвертый энергоблок на Белоярской АЭС. Об этом рассказали в пресс-службе станции.

"Произошло снижение мощности энергоблока по штатному алгоритму. Энергоблок находится в полуразгруженном состоянии, пока отключен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что угроз для эксплуатации энергоблока нет, передает РИА "Новости".

В данный момент выясняются причины произошедшего.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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