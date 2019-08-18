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Подросток в Ульяновской области планировал расправу над семьей заранее

Подросток в Ульяновской области планировал расправу над семьей заранее
Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Раскрыты подробности жуткого убийства

Подросток в Ульяновской области перед тем, как устроить бойню оставил предсмертную записку. Об этом рассказали в пресс-службе СКР.

На листке бумаги юноша написал, что "решил уйти из жизни, и чтобы не расстраивать родственников, решил забрать их с собой", передает "Интерфакс".

При этом о своих планах подросток за день до расправы рассказал другу. Следователи пока не установили причину такого поведения школьника, однако в СМИ уже назвали возможные версии.

В РЕН ТВ сообщили, что подростка якобы мучали родные. Журналисты отметили, что брат с сестрой его не любили, а мать гнобила.

Подруга погибшей семьи рассказала, что мальчик был отличником и гордостью класса, передает Telegram-канал LIFE Shot.

"Все праздники вместе проводили, никогда слова лишнего не говорил, да и Марина никогда не кричала на него, мирные отношения были. Бабушка во внуке души не чаяла, она только и говорила про Тимура. И вот благодарность", – добавила она.

Напомним, что подросток с топором в руках убил свою семь из 5 человек, после чего покончил с собой.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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