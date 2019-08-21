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Рабочий остался под завалами шахты на Урале

Пострадавший держит связь со спасателями

Микроземлетрясение в Североуральске вызвало ЧП на шахте "Ново-Кальинская". Там обрушилась горная порода, передает "URA.RU", ссылаясь на информацию от источника в правоохранительной системе.

Под землей на глубине больше тысячи метров находится рабочий, которого откапывают шахтеры. Мужчина поддерживает связь со спасателями по рации. 

По данным ТАСС, в момент происшествия в шахте было 56 человек. Их эвакуация не проводилась, уточнили в пресс-службе МЧС РФ.

"К месту направлены два отделения военизированных горноспасательных частей в количестве 15 человек", – пояснили в ведомстве.

"Ново-Кальинская" шахта занимается добычей бокситовой руды.

Ксения АНДРЕЕВА
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