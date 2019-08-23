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В Подмосковье подросток погиб на глазах у людей

Спасатели напоминают, что купаться можно только в специально отведенных для этого местах

В Наро-Фоминске 16-летний юноша утонул в пруду в микрорайоне Южный – у него не хватило сил доплыть до берега.

Местная жительница рассказала интернет-изданию "Подмосковье сегодня", что ее муж пытался спасти юношу, но не смог.

"Мой муж... поплыл с другого берега...пытался обхватить его, но парень очень тяжелый был и без сознания уже. С ним бы и ушел под воду. Плюс вода ледяная была. Люди, которые были на берегу и видели все, показали полное равнодушие", –

заявила свидетель происшествия.

Онадобавила, что, если бы кто-то еще подплыл на помощь, подростка могли бы спасти, однако другие отдыхающие подумали, что молодой человек просто дурачится. Когда вызвали службу спасения, было уже поздно.


Валентина МАЙОРОВА
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