В Подмосковье подросток погиб на глазах у людей

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В Наро-Фоминске 16-летний юноша утонул в пруду в микрорайоне Южный – у него не хватило сил доплыть до берега.
Местная жительница рассказала интернет-изданию "Подмосковье сегодня", что ее муж пытался спасти юношу, но не смог.
"Мой муж... поплыл с другого берега...пытался обхватить его, но парень очень тяжелый был и без сознания уже. С ним бы и ушел под воду. Плюс вода ледяная была. Люди, которые были на берегу и видели все, показали полное равнодушие", –
заявила свидетель происшествия.
Онадобавила, что, если бы кто-то еще подплыл на помощь, подростка могли бы спасти, однако другие отдыхающие подумали, что молодой человек просто дурачится. Когда вызвали службу спасения, было уже поздно.
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