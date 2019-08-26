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Россиянка погибла на горе Фудзи

До вершины горы оставалось 200 метров

Утром 26 августа в Японии при восхождении на вулкан Фудзи произошла трагедия – погибла 29-летняя гражданка России.

По сообщению телеканала NHK, на девушку упал камень. Расследованием происшествия занимается местная полиция. Россиянка поднималась на гору вместе с 30-летним супругом, он и сообщил о случившемся в экстренные службы, отмечает "Пятый канал".

С июля по сентябрь длится сезон восхождений на национальный символ Японии – гору Фудзи высотой 3 тыс. 776 метров. Инциденты такого рода случались и ранее – последний произошел в 2009 году.

Консульский отдел посольства РФ в Японии сообщил ТАСС, что пока у них нет информации от японской полиции по поводу ЧП.

Валентина МАЙОРОВА
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