Школьный автобус попал в ДТП в Карелии

Пострадавшие направлены на амбулаторное лечение

Автобус, в котором ехали 13 учителей, перевернулся 29 августа на трассе в Лахденпохском районе Республики Карелия.

Пять человек пострадали, сообщается на сайте министерства внутренних дел по региону. В ведомстве уточнили, что автомобиль съехал в кювет и перевернулся, все пострадавшие в аварии направлены на амбулаторное лечение.

Автобус был новым, однако в полиции не исключают, что причиной ДТП могла стать техническая неисправность. Обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются, отмечает FlashNord.