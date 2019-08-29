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Школьный автобус попал в ДТП в Карелии

Пострадавшие направлены на амбулаторное лечение

Автобус, в котором ехали 13 учителей, перевернулся 29 августа на трассе в Лахденпохском районе Республики Карелия.

Пять человек пострадали, сообщается на сайте министерства внутренних дел по региону. В ведомстве уточнили, что автомобиль съехал в кювет и перевернулся, все пострадавшие в аварии направлены на амбулаторное лечение. 

Автобус был новым, однако в полиции не исключают, что причиной ДТП могла стать техническая неисправность. Обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются, отмечает FlashNord.

Валентина МАЙОРОВА
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