Школьный автобус попал в ДТП в Карелии

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Автобус, в котором ехали 13 учителей, перевернулся 29 августа на трассе в Лахденпохском районе Республики Карелия.
Пять человек пострадали, сообщается на сайте министерства внутренних дел по региону. В ведомстве уточнили, что автомобиль съехал в кювет и перевернулся, все пострадавшие в аварии направлены на амбулаторное лечение.
Автобус был новым, однако в полиции не исключают, что причиной ДТП могла стать техническая неисправность. Обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются, отмечает FlashNord.
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