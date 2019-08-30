В Подмосковье россиянин жестоко зарезал друга

Подозреваемый ударил собутыльника ножом в шею

В Кашире поймали 54-летнего мужчину, который, по данным следствия, убил своего товарища. Знакомые устроили застолье, во время которого поругались. Ссора, как сообщает ГСУ СК РФ по Подмосковью, закончилась трагически.

Пострадавший умер моментально от полученных травм. Нападавший, которого поймали сотрудники правоохранительных органов, сознался в содеянном. Как отмечает интернет-портал "Подмосковье сегодня", в скором времени подозреваемому изберут меру пресечения.