В Донецке прогремел взрыв

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На одной из шахт Донбасса в среду, 4 сентября, произошло ЧП.
"Сегодня поступил сигнал о взрыве на территории шахты имени Скончинского. Информация о пострадавших и причине взрыва уточняется", –
сообщил РИА "Новости" источник в МЧС Донецкой народной республики.
По информации Донецкого агентства новостей, погиб один человек. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники силовых структур и спасатели. Причины взрыва устанавливаются. ЧП не повлияло на производственный процесс.
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