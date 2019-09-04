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В Донецке прогремел взрыв

В Донецке прогремел взрыв
Фото: www.globallookpress.com
СМИ сообщили о том, что есть погибшие

На одной из шахт Донбасса в среду, 4 сентября, произошло ЧП.

"Сегодня поступил сигнал о взрыве на территории шахты имени Скончинского. Информация о пострадавших и причине взрыва уточняется", –

сообщил РИА "Новости" источник в МЧС Донецкой народной республики.

По информации Донецкого агентства новостей, погиб один человек. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники силовых структур и спасатели. Причины взрыва устанавливаются. ЧП не повлияло на производственный процесс.


Валентина МАЙОРОВА
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