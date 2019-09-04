В Донецке прогремел взрыв

СМИ сообщили о том, что есть погибшие

На одной из шахт Донбасса в среду, 4 сентября, произошло ЧП.

"Сегодня поступил сигнал о взрыве на территории шахты имени Скончинского. Информация о пострадавших и причине взрыва уточняется", –

сообщил РИА "Новости" источник в МЧС Донецкой народной республики.

По информации Донецкого агентства новостей, погиб один человек. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники силовых структур и спасатели. Причины взрыва устанавливаются. ЧП не повлияло на производственный процесс.



