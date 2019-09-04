Автомобиль сбил людей на остановке во Пскове

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Chevrolet врезался в автобусную остановку, на которой были люди. Сидевший за рулем автомобиля мужчина умер. Пострадали четыре женщины, одна из них находится в тяжелом состоянии, сообщили в полиции.
ДТП случилось 4 сентября утром. 67-летний водитель и его сын ехали из поселка Писковичи, передает FlashNord.
У пожилого мужчины, по предварительным данным, случился сердечный приступ. Он потерял сознание, и бесконтрольная машина протаранила остановку.
Точная причина и обстоятельства аварии устанавливаются.
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