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Автомобиль сбил людей на остановке во Пскове

Водитель машины потерял сознание и скончался

Chevrolet врезался в автобусную остановку, на которой были люди. Сидевший за рулем автомобиля мужчина умер. Пострадали четыре женщины, одна из них находится в тяжелом состоянии, сообщили в полиции.

ДТП случилось 4 сентября утром. 67-летний водитель и его сын ехали из поселка Писковичи, передает FlashNord.

У пожилого мужчины, по предварительным данным, случился сердечный приступ. Он потерял сознание, и бесконтрольная машина протаранила остановку.

Точная причина и обстоятельства аварии устанавливаются.

Полина ДОРОЖКИНА
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